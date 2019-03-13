البرلمان الأوروبي يقترح عقوبات على روسيا بسبب مسئوليتها عن حملات التضليل ضده

اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرارا يقترح وضع إطار قانوني لامكانية فرض عقوبات على المسؤولين عن حملات التضليل التي يكون مصدرها روسيا، مؤكدا أن موسكو هي المصدر الرئيسي للتضليل في أوروبا.



وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن القرار يقترح إدانة الأعمال العدوانية المتزايدة التي تقوم بها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وغيرها، بهدف تقويض الإطار التنظيمي ومبادئ الديمقراطيات الأوروبية والتأثير على الانتخابات ودعم الحركات المتطرفة عبر النمو المتزايد لحجم الهجمات الإلكترونية.



ويدعو القرار كذلك إلى زيادة الوعي بحملات التضليل الروسية، معتبرا أنها المصدر الرئيسي للتضليل في القارة الأوروبية، كما يتضمن اقتراحا بالنظر في إعداد قاعدة قانونية في كل من الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، للرد على التهديدات الالكترونية وفرض عقوبات على المسؤولين عن تنظيم حملات التضليل.



وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 489 صوتًا مقابل 148 معارضًا، وامتناع 30 عن التصويت.