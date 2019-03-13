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ديني

«خريجي الأزهر» بمطروح تحتفل بيوم الشهيد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:11 م
محمد حلمي نائب رئيس
محمد حلمي نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الازهر
محمد شحتة
عقدت المنظمة العالمية خريجي الأزهر بمحافظة مطروح ندوة حول منزلة الشهداء وفضلهم عند الله وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد بمعهد بنين مطروح تحت رعاية رئيس المنظمة العالمية خريجي الأزهر بمحافظة مطروح الشيخ محمد مزروعة .

حاضر بالندوة محمد حلمي نائب رئيس فرع المنظمة بمحافظة مطروح والشيخ كارم عفيفي عضو بالمنظمة.

وأوضح "حلمي"، خلال كلمته أن الشهادة منحة إلهية لا محنة دنيوية، لأن اختيار الله سبحانه لبعض الناس ليكونوا شهداء يعني وقوع هؤلاء في محل الرضا لدى الله عز وجل، وما سمي الشهيد بهذا الاسم إلا لأنه مشهود له بالجنة، أو لأن الملائكة يشهدون موته إكراما له، ومشهود له بحسن الخاتمة .

وأشار إلى أن هذه الذكرى تعتبر أقل واجب تجاه الشهداء العظماء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ، كما تعد فرصة لاستذكار بطولاتهم وتضحياتهم، واستلهام الدروس والعبر وبذل المزيد من الجهود للانتصار للوطن ودحر قوى العدوان ومرتزقتها.

وأكد نائب رئيس المنظمة خلال كلمته أن الوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم تتجسد في الوفاء للمبادئ والقيم التي ضحوا من أجلها والتصدي لمؤامرات العدوان ومخططاته التدميرية ، مشددا على على أهمية غرس قيم الوعي والمعرفة بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من قبل قوى العدوان، وبما حمله الشهداء من مشروع جهادي عظيم لعزة وكرامة الأمة.

وأكد الشيخ كارم عفيفي عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح على أن المسؤولية التي رسمها ديننا الإسلامي الحنيف في مواجهة أعداء الإسلام والقيم والدين مسؤولية عظيمة، لافتًا إلى أهمية استشعار المسؤولية وحشد الجهود والطاقات للدفاع عن الوطن ضد العدوان، مضيفا أن الشهداء الذين سقطوا في معارك الشرف والبطولة والعزة والكرامة هم النواة الحقيقية لأبناء مصر وأنهم نالوا مكرمة عظيمة يفتخر بها كل مصري حر .

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