البريد يشارك في اجتماع قيادات المؤسسات البريدية بـ تونس

شارك البريد المصري في اجتماع قيادات المؤسسات البريدية ومنتدى تحول القطاع البريدي الافريقي في تونس، بدعوة من منظمة الاتحاد الأفريقي وذلك بحضور كبار مسئولي الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي الأفريقي الشامل وجميع الدول الأعضاء بالاتحاد البريدي الأفريقي والاتحاد البريدي المتوسطي.





وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن دعوة مصر لهذه الاجتماعات جاءت بناء على أنها أحد النماذج الرائدة في مجال التحول الرقمي في القطاع البريدي وتمثل تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمي والدولي الذي قام به البريد المصري المتمثل في المشاركات الفاعلة في كافة اجتماعات الاتحادات البريدية.





واستعرض "الصغير" تجربة تطوير البريد المصري كنموذج نجاح ومثل يحتذي به لتطوير الهيئات البريدية على مستوى اتحاد البريد العالمي من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة واستحداث خدمات جديدة.





وأوضح أنه خلال الاجتماعات تم استعراض الانجازات التي حققها البريد المصري في مجال التحول الرقمي والتجارة الالكترونية والدمج المالي، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات توفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية.



