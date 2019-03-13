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أخبار البلد

وفد مصري يشارك في جنازة المناضل العراقي أديب الجادر بجنيف

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:05 م
محمد فايق رئيس المجلس
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
أماني نوار
شارك كل من محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يتواجد حاليا في جنيف، على رأس وفد مصري لحضور فعاليات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تشييع جنازة المناضل الحقوقي العراقي الدكتور أديب الجادر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأسبق، والذي غيبه الموت قبل يومين في مدينة جنيف السويسرية.

وتقدّم كل من فايق وشلبي بالعزاء لأسرة الراحل وأقاربه، في حضور الدكتور خير الدين حسيب مؤسس مركز دراسات الوحدة العربية، وأحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ولد الجادر عام 1927، وكان من أبرز الخبراء في قطاع الطاقة في العراق، وأدار مرفق النفط في العراق في مطلع الستينيات من القرن الماضي، قبل أن يتولى وزارة النفط في منتصف الستينيات، حتى تم الإطاحة بالحكومة في انقلاب 1968، وكان من بين السجناء السياسيين لعدة سنوات، غادر بعدها العراق متنقلًا بين العواصم العربية والأوروبية.

ولم يحل انتماؤه للمعارضة العراقية عن موضوعيته في نقد النظام العراقي، والتدقيق الشديد في المعلومات التي كانت تميز الخطاب الدولي تجاه العراق، كما لم تحل معارضته للنظام العراقي من أن يناهض بكل قوة العقوبات اللاإنسانية التي فرضت على العراق طوال عقد التسعينيات، والتي كانت تأثيراتها مدمرة على حقوق الشعب العراقي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورفض بإصرار مبدأ الاستقواء بالخارج، كما رفض تولي أي منصب أو مسئولية في وجود الاحتلال الأمريكي، حسب الموقع الرسمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

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