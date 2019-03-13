وفد مصري يشارك في جنازة المناضل العراقي أديب الجادر بجنيف

شارك كل من محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يتواجد حاليا في جنيف، على رأس وفد مصري لحضور فعاليات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تشييع جنازة المناضل الحقوقي العراقي الدكتور أديب الجادر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأسبق، والذي غيبه الموت قبل يومين في مدينة جنيف السويسرية.





وتقدّم كل من فايق وشلبي بالعزاء لأسرة الراحل وأقاربه، في حضور الدكتور خير الدين حسيب مؤسس مركز دراسات الوحدة العربية، وأحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان.





ولد الجادر عام 1927، وكان من أبرز الخبراء في قطاع الطاقة في العراق، وأدار مرفق النفط في العراق في مطلع الستينيات من القرن الماضي، قبل أن يتولى وزارة النفط في منتصف الستينيات، حتى تم الإطاحة بالحكومة في انقلاب 1968، وكان من بين السجناء السياسيين لعدة سنوات، غادر بعدها العراق متنقلًا بين العواصم العربية والأوروبية.



