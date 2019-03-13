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عادل السنهورى: بيان الحكومة يعطى ثقة للمواطنين..فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:17 م
عادل السنهورى
عادل السنهورى
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفى عادل السنهورى، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، إن بيان الحكومة النصف سنوي يختلف تماما عن اى بيان كان يصدر قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن البيان يعتمد على واقع تم وأرقام حقيقية، وكشف أن البيان يمتلك ارقاما تحققت في الفترة الاخيرة.

وأشار إلى أن، بيان الحكومة يعطى ثقة للمواطنين، وأكد أن هناك إصلاحات هيكلية تمت فى بعض القوانين وهناك اكتفاء من الغاز فهذه الأشياء حقيقية ومبشرة.

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