المصرية لمساعدة الأحداث تشيد بخطة الدولة لمكافحة تعاطي المخدرات

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان Eaajhr عن دعمها لتوجه الدولة الخاص بضرورة مكافحة تعاطي المواد المخدرة بين موظفي الدولة بشكل خاص، وعموم المواطنين بشكل عام، وهو أمر يستوجب الدعم الواعي لهذا التوجه، لما لهذه الظاهرة بالغة الخطورة، من آثار سلبية يصعب تدارك تبعاتها وما يتخلف عنها من آثار مدمرة على المجتمع، وهو ما صرح به الرئيس السيسي على خلفية حادث قطار محطة مصر الأخير الذي أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين، وذلك عقب إعلان ثبوت تعاطى عاملين من المتهمين في حادث محطة مصر للمخدرات.





قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن مكافحة المخدرات وتجنب آثارها السلبية المدمرة على المجتمع هي حرب جديدة للدولة المصرية لا تقل أهمية عن حربها التي تخوضها بنجاح على فلول الجماعات الإرهابية التي لا تريد الخير للوطن، بل إن حرب الدولة ضد المخدرات نرى انها اخطر لأنها تستهدف هدم الروح وتدمير البشر وتحويلهم من طاقات عاملة وداعمة لجهود البناء والتنمية بالدولة الى طاقات خاملة ومعطلة.



