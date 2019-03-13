المصرية لمساعدة الأحداث تشيد بخطة الدولة لمكافحة تعاطي المخدرات

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان Eaajhr عن دعمها لتوجه الدولة الخاص بضرورة مكافحة تعاطي المواد المخدرة بين موظفي الدولة بشكل خاص، وعموم المواطنين بشكل عام، وهو أمر يستوجب الدعم الواعي لهذا التوجه، لما لهذه الظاهرة بالغة الخطورة، من آثار سلبية يصعب تدارك تبعاتها وما يتخلف عنها من آثار مدمرة على المجتمع، وهو ما صرح به الرئيس السيسي على خلفية حادث قطار محطة مصر الأخير الذي أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين، وذلك عقب إعلان ثبوت تعاطى عاملين من المتهمين في حادث محطة مصر للمخدرات.
قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن مكافحة المخدرات وتجنب آثارها السلبية المدمرة على المجتمع هي حرب جديدة للدولة المصرية لا تقل أهمية عن حربها التي تخوضها بنجاح على فلول الجماعات الإرهابية التي لا تريد الخير للوطن، بل إن حرب الدولة ضد المخدرات نرى انها اخطر لأنها تستهدف هدم الروح وتدمير البشر وتحويلهم من طاقات عاملة وداعمة لجهود البناء والتنمية بالدولة الى طاقات خاملة ومعطلة.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بأنه لا يري تعارضا مع المطالبات التي تنادي بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات نهائيا عن العمل، وتعميم قرار الفصل على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وفي ظل ما أعلنت عنه وزارة التضامن متمثلة في مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن إجراء كشف طبي على حوالي 9 آلاف موظف في 8 وزارات مختلفة، حيث ثبت أن نسبة التعاطي بينهم بلغت 2.5%، وتشير الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان إلى أن معدلات التعاطي في مصر خلال عام 2017 وصلت إلى أكثر من 10% وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27% واتضح أن أكثر أنواع المخدرات انتشاراً بين المدمنين هي أقراص الترامادول بنسبة 51.8 % ويأتي في المرتبة الثانية الهيروين بأكثر من 25 % ويليه الحشيش بنسبة نحو 23 %.