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حوادث

إصابة شاب وطفلة بجروح نافذة بعد تعدي مريض نفسي عليهما بسكين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:11 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
محمد امين
أصيب شاب وطفلة بجراحات بالغة بعد تعدي مريض نفسي بسكين عليهما أثناء سيرهما في الشارع وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بقيام " م ا م " 24 سنة، مقيم بقرية شطانوف، بالتعدى على الطفلة "م ك ص" 4 سنوات ونصف، و" ا إ إ " 39 سنة، وتم نقل الطفلة لمستشفى أشمون العام والمصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

وتبين بالانتقال والفحص قيام الشاب بالتعدى على الطفلة بسكين وأصابها بجرح قطعى بالرقبة طوله 12 سم، وتم إسعافها بأحد العيادات الخاصة قبل نقلها إلى المستشفى، كما تبين إصابة آخر أثناء قيامه بمحاولة إنقاذ الفتاة وتم نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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