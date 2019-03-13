رشوان: مؤتمر عالمى لمناقشة وحل قضايا المهنة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المرشح نقيبًا للصحفيين، أن النقابة ستضم في أول اجتماعاتها في حالة نجاحة جميع النقباء السابقين وشيوخ المهنة، بالإضافة لعقد مؤتمر علمي عالمي يحضره متخصصون في جميع التخصصات لبحث جميع قضايا المهنة لكي نطالب من جميع الجهات بالدولة العبور بالصحافة والنقابة لبر الأمان.



وأوضح رشوان، خلال ندوة الأهرام اليوم أن هناك دعوة رسمية حاليًا تنظر أمام المحاكم بضم بدل التدريب إلي المعاش، مؤكدًا أن النقابة ستدخل كطرف أصيل في تلك الدعوي حتي تحصل علي حكم قضائي بذلك.



وأكد رشوان، أننا لدينا دعم من الدولة سيتم توزيعه في كل أنشطة النقابة خاصة "مشروع العلاج" وسيتم عمل دراسة اكتوارية لرفع سقف مشروع العلاج بما يتناسب مع الصحفيين، بالإضافة إلى التحاور مع كبري النقابات المهنية عددًا بالاشتراك في جميع خدماتها العلاجية.



وأوضح المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أنه حصل على موافقة وزير الدفاع على علاج بعض الحالات من الصحفيين، ووعد بأن كل حالة سيتم إرسال طلب له بالموافقة عليه.