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رياضة

بطل أزمة الأهلي والترجي حكما لـ ديربي المولودية واتحاد العاصمة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:00 م
الحكم الدولي مهدي
الحكم الدولي مهدي عبيد شارف
يسري غازي
قرر الاتحاد الجزائرى لكرة القدم "الفاف" برئاسة خير الدين زطشي تعيين الحكم الدولي مهدي عبيد شارف لإدارة مباراة ديربي الجزائر الذي يجمع بين فريق مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة المقرر إقامتها غدا الخميس على ملعب 5 جويلية الأولمبي فى إطار الجولة 24 من الدوري المحلي.

ويعتبر لقاء ديربي الجزائر أول ظهور للحكم الدولي بعد حصوله على تبرئة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أية اتهامات طالته لدى إدارته مباراة الأهلي والترجى التونسي فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، التي فاز خلالها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الحكم الدولى الجزائرى خرج من حسابات لجنة حكام الكاف فى الترشيحات الخاصة بقضاة الملاعب فى نهائيات مونديال 2022 المقبلة.

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