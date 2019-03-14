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حوادث

السيطرة على حريق نشب بشقة برشيد بسبب ماس كهربائي

الخميس 14/مارس/2019 - 02:45 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
جمالات الدمنهورى
تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق بشقة بقرية الغابشة بمركز رشيد وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى الشقق المجاورة ولم يسفر الحريق عن إصابات.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة رشيد بنشوب حريق بشقة.. وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي إلى مكان البلاغ، وتم الدفاع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق، دون حدوث إصابات.

وبالفحص والمعاينة تبين أن سبب حدوث ماس كهربائى تسبب بحريق فى حجرتين بشقة بقرية الغابشة بمركز رشيد وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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