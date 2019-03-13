قائمة أغنى مدربي العالم.. إينركي الأعلى أجرًا بـ 19 مليون يليه جوارديولا



صباح اليوم الأربعاء كشف موقع رياضي إسباني عن قيمة راتب زيم الدين زيدان المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، حيث أوضح التقرير الذي نشره موقع الكونفدينشال الإسباني، أن زيدان سوف يحصل على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو بالإضافة للحوافز.

وهو ما يكلف خزائن ريال مدريد مبلغ أقل مما كان متوقعا أن يحصل عليه أي مدرب آخر، ويعتبر هذا الرقم نقلة نوعية في راتب زيدان الذي كان يتقاضي ما يقارب الـ 5 ملايين يورو في ولايته الأخيرة مع ريال مدريد.



قائمة الأعلى سعراً راتب زيدان ليس الأعلى بين مدربي العالم حيث أن أعلى مرتب يتقاضاه مدير فني أوروبي هو لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة الأسباني 19 مليون يورو، وكان من بين المرشحين لتدريب نادي ريال مدريد ماوريسيو بوكيتينو والذي يصل راتبه لـ 10 ملايين يورو مع توتنام بينما يحصل يورجن كلوب مع ليفربول على 8.5 مليون يورو، فيما يحصل ماسيمليانو أليجري مع يوفنتوس على 8 ملايين يورو.