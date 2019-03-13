قائمة أغنى مدربي العالم.. إينركي الأعلى أجرًا بـ 19 مليون يليه جوارديولا

صباح اليوم
الأربعاء كشف موقع رياضي إسباني عن قيمة راتب زيم الدين زيدان المدير الفني الجديد
لنادي ريال مدريد، حيث أوضح التقرير الذي نشره موقع الكونفدينشال الإسباني، أن
زيدان سوف يحصل على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو بالإضافة للحوافز.
وهو ما يكلف خزائن
ريال مدريد مبلغ أقل مما كان متوقعا أن يحصل عليه أي مدرب آخر، ويعتبر هذا الرقم
نقلة نوعية في راتب زيدان الذي كان يتقاضي ما يقارب الـ 5 ملايين يورو في ولايته
الأخيرة مع ريال مدريد.
قائمة الأعلى سعراً
راتب زيدان ليس
الأعلى بين مدربي العالم حيث أن أعلى مرتب يتقاضاه مدير فني أوروبي هو لويس إنريكي
المدير الفني لنادي برشلونة الأسباني 19 مليون يورو، وكان من بين المرشحين لتدريب
نادي ريال مدريد ماوريسيو بوكيتينو والذي يصل راتبه لـ 10 ملايين يورو مع توتنام بينما
يحصل يورجن كلوب مع ليفربول على 8.5 مليون يورو، فيما يحصل ماسيمليانو أليجري مع يوفنتوس
على 8 ملايين يورو.
جوزيه مورينيو
في سياق ذاته أشارت تقارير أوربية أن أعلى مدرب كان يتقاضي راتب سنوي هو البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشيستر يونايتد حيث كان يحصل على20 مليون يورو سنوياً.
جوارديولا
بينما يأتي بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشيستر سيتي في القائمة حيث يتقاضي 17 مليون يورو، ويأتي بعده كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لـ بايرن ميونيخ بـ 12 مليون يورو، ثم أرسين فينجر حينما كان يدرب أرسنال بـ 9 ملايين يورو سنوياً، وديغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد بـ 9 ملايين يورو سنوياً.
ثم يورجن كلوب
المدير الفني لـ لفربول الإنجليزي بـ 8 ملايين يورو، ثم أنطونيو كونتي مدير الفني
لتشيلسي بـ 8 ملايين يورو، ثم أوناي إيمري المدير الفني لـ باريس سان جيرمان بـ 5 ملايين
يورو.