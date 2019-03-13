اشتباكات بين جمهور برشلونة وليون وسقوط مصابين قبل انطلاق المباراة

أصيب 5 أفراد من مشجعي فريقي برشلونة الإسباني وليون الفرنسي ، نتيجة بعض الإشتباكات التي حدثت بين مشجعي الفريقين في مدينة برشلونة الإسبانية.



وذكرت صحيفة سير كاتلونيا أنه حدثت مناوشات بين جمهور الفريقين ، وكان المعتدين من جمهور ليون ، وساندهم بعض من جمهور نادي إسبانيول النادي الثاني وغريم برشلونة في إقليم كاتلونيا، حيث ظهرت أعلام النادي أثناء الإشتباكات ،والتي أسفرت عن إصابة 5 أفراد ، 3 من مشجعي البارسا و 2 من مشجعي ليون وتم نقلهم للمستشفى ، وجاري البحث عن المعتدين."



وتقام في العاشرة من مساء اليوم مباراة الإياب من دور الـ16 بين فريقي برشلونة وليون على ملعب كامب ناو معقل الفريق الكاتلوني ، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.