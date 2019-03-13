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أخبار العالم

التضخم في السودان يهبط إلى 44.29% بنهاية شهر فبراير الماضي

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:07 م
هبوط التضخم في السودان
هبوط التضخم في السودان
رويترز
أكد الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في البلاد هبط إلى 44.29 بالمئة في فبراير على أساس سنوي مقارنة مع 54.32 بالمئة قبل عام.

وزاد التضخم 1.93 بالمئة على أساس شهري بفعل ارتفاع أسعار مواد غذائية مثل اللحوم والخبز والحبوب.

وفي أكتوبر، خفّض السودان قيمة عملته المحلية بشدة بعد أن طلبت الحكومة من البنوك ومكاتب الصرافة تحديد سعر الصرف على أساس يومي.

وتراوح سعر الدولار بين 68 و71 جنيها سودانيا اليوم "الأربعاء" في معاملات التجار بالسوق السوداء، بينما ظل السعر الرسمي مستقرا عند 47.50 جنيه للدولار.

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