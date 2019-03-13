858 ألفا إيرادات عمر خريستو

بلغت إيرادات فيلم «عمر خريستو» 857 الفا و921 جنيها، بعد 10 أسابيع على طرحه في دور العرض.



ويتناول "عمر خريستو" موضوعا وطنيا مهما، حيث يسلط الضوء على محاربة الإرهاب والأيادي الخفية التي تريد تخريب الوطن، ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة.



الفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، وتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان، وهو قصة د. عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.