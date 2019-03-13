3 حالات يجوز فيها الكذب.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الكذب حرام، لكن هناك استثناءات يجوز فيها الكذب، منها أن تصلح بين اثنين متخاصمين، والآخر الذي أسره العدو لابد من الكذب عليهم حتى لا يفصح بأي معلومات عن أمن وطنه، الكذب بين الزوج والزوجة من أجل عمار البيوت.





واستشهد مستشار المفتي خلال لقائه على فضائية "الناس" بحديث عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا وفي رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها ، والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذي يساعد على دوام العشرة.



