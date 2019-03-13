ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

3 حالات يجوز فيها الكذب.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:24 م
الزوج والزوجة
الزوج والزوجة
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الكذب حرام، لكن هناك استثناءات يجوز فيها الكذب، منها أن تصلح بين اثنين متخاصمين، والآخر الذي أسره العدو لابد من الكذب عليهم حتى لا يفصح بأي معلومات عن أمن وطنه، الكذب بين الزوج والزوجة من أجل عمار البيوت.

واستشهد مستشار المفتي خلال لقائه على فضائية "الناس" بحديث عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا وفي رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها ، والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذي يساعد على دوام العشرة.

وتابع: هذا المقصود وما يقوله العلماء بناء على هذه الحالات الثلاث فقط، ولا يوجد في الشرع ما يسمى بالكذب الأبيض.

ترشيحاتنا

فريق برازيلي يفاوض بيراميدز لضم كينو.. وخلاف على بنود التعاقد

رسميًا..الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا بشأن تصريحات نيمار المسيئة

البيجامة الكستور.. عندما حرق بها السادات قلب إسرائيل| نوستالجيا

إدخال سلالات جديدة من الأرز والقطن لتحسين الإنتاج ..فيديو

معلومات صادمة عن نصر حسين داي قبل مواجهة الزمالك بملعب 5 جولية

المقاولون يجبر الزمالك على السفر بطائرة خاصة إلى الجزائر

قبل لقاء بايرن ميونخ وليفربول ..تقرير إنجليزي يعمق جراح محمد صلاح

طالب يقتل نفسه بـ طبنجة والده.. والأسباب غير متوقعة..صور

اجتماع مهم لـ مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي مع ميدو .. لهذا السبب

جروس يستقر على رباعي دفاع الزمالك في مواجهة نصر حسين داي

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

تجديد حبس شقيق يوسف بطرس غالي بتهمة تهريب الآثار إلى إيطاليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

أحمد موسي: تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بمصر مضلل
تامر أمين يكشف مؤامرة كبرى تدبر ضد محمد صلاح.. فيديو
إعفاء متعاطي المخدرات من الفصل الوظيفي في هذه الحالة.. فيديو
أميرة تتحدى إعاقتها وتصنع مشغولات يدوية بألوان علم مصر.. فيديو
مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟