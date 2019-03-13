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الري: آليات جديدة لتحديث منظومة ري المحاصيل الزراعية.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:23 م
ري المحاصيل الزراعية
ري المحاصيل الزراعية
محمد القاضي
أكد الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه سيتم إدخال آليات جديدة لتحديث منظومة ري المحاصيل الزراعية.

وأضاف "خفاجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر لديها تحديات مائية كبيرة تحتاج إلي بحث علمي، للمساعدة في التغلب على مشكلة الندرة المائية.

وأشار إلي أن مشروعات تطوير الري موجودة في مصر خاصة مع تطبيق أنظمة الاستشعار عن بعد لتحديد نوعية الزرع المناسب في الأرض والتربة المناسبة للتغلب علي مشكلة الندرة المائية والاحتياجات المائية المطلوبة لقطاع الزراعة الذي يأخذ 85% من الموارد المائية الموجودة في مصر.

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