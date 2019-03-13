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أحمد موسي: تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بمصر مضلل

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:25 م
أحمد موسي
أحمد موسي
البهى عمرو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الانسان والذي تناول في جزء منه حقوق الإنسان بمصر مضلل، موضحًا ان أمريكا تريد حقوق إنسان على هواها.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الخارجية الأمريكية وقعت فى فخ المنظمات الإخوانية، وعرضت اشياء في التقرير ليس لها علاقة بالحقيقة.

وأوضح موسي أن التقرير يزعم أن هناك نزاعات مع مدنيين في مصر بينما الواقع كما يعرفه الجميع أن مصر لا يوجد فيها أي تنازع مع مدنيين.

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أحمد موسي: تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بمصر مضلل
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