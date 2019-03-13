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أحمد موسى: أرفض التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان عن مصر.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:25 م
أحمد موسي
أحمد موسي
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخارجية الامريكية تصدر تقريرا عن حقوق الانسان بالعالم، وتعتمد على معلومات من منظمات إخوانية إرهابية.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن كل ما ورد فى هذا التقرير فيما يخص مصر "كاذب".

وأشار موسي إلى أنه يرفض هذا التقرير نهائيا، مؤكدًا أن مصر لن ولم ترتكب جرائم، وكشف أن ما يتم فى مصر قانوني.

وكشف موسى أن رجال الشرطة لا يلقون القبض على أى شخص بدون اذن من النيابة.

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