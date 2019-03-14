122 يقترب من 24 مليون جنيه بعد 10 أسابيع

بلغت إيرادات فيلم "122" للفنان طارق لطفى، 23 مليونًا و839 ألفًا و308 جنيهات بعد عرض 10 أسابيع.





وتدور أحداث فيلم "122" فى إطار تشويقى حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهم الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.



