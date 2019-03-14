ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عيش حياتك يقترب من نصف مليون في 4 أسابيع

الخميس 14/مارس/2019 - 06:23 ص
سامح حسين
سامح حسين
سمر سعد
حقق فيلم عيش حياتك 454 ألفا و157 جنيها فى 4 أسابيع من عرضه.

والفيلم من تأليف وسام حامد، وبطولة ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي على المستوى الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة ما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله ولكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.

ترشيحاتنا

حملة تبرعات للمنتخب الموريتاني تثير جدلا واسعا

تسجيل صوتي يكشف إبلاغ قائد الطائرة الإثيوبية عن مشكلة قبل الإقلاع

عماد النحاس: تجربة بتروجت بروفة قوية استعدادا للزمالك ..فيديو

ضبط 4 متهمين سرقوا 358 ألف جنيه من معرض موتوسيكلات بالدقهلية

علاج الإدمان: تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس

برلماني يكشف عن إستراتيجية جديدة لصناعة السيارات في مصر

رجل يجلد زوجته بوحشية على ظهرها أمام الناس.. دجال وراء الجريمة

بصناعة صلاح.. ماني يضيف الثالث لـ ليفربول في شباك بايرن ميونخ.. فيديو

رئيس المجلس الوطني السوداني: الدولة تعمل على احتواء المتظاهرين

سلاف فواخرجي: تعرضت لمحاولة اغتيال في السودان ..فيديو

كارثة جديدة.. معلم يعتدي جنسيا على 20 طفلا في تونس

اختتام مفاوضات طالبان وواشنطن بشأن مصير القوات الأجنبية دون اتفاق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

فيديو

التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس
شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو
الحكومة تكشف مصير الموظفين الممتنعين عن إجراء تحاليل المخدرات
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟