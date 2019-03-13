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شباب العمال يشيد بنجاح الحكومة فى تدريب الشباب لإقامة المشروعات

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:46 م
محمد اسامة عبد الجواد
محمد اسامة عبد الجواد أمين شباب الجيزة
أشاد محمد اسامة عبد الجواد أمين شباب الجيزة، بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتصريحات الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أكدت فيها أن جهاز المشروعات نجح فى تدريب 10 آلاف شاب على إقامة مشروعات وبرامج ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية، وأن البرتوكول الموقع مع منظمة العمل الدولية فى مصر سيتيح برامج تدريبية سيتم تعميمها على كافة المحافظات مؤكدا نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تملك وإدارة الشباب لمثل هذه المشروعات الناجحة.

وأعلن "عبد الجواد" فى بيان تأييده لتأكيد " جامع "، بأن الجهاز يستهدف تدريب الشباب فى الجامعات وطلاب السنوات النهائية فى المراحل التعليمة المختلة لتأهيلهم ليكونوا أصاحب مشروعات وأن الجهاز لدية مدربين معتمدين يصل عددهم إلى 151 مدربا وكذلك يتم الاستعانة بمتدربين فى المحافظات لاستهداف كافة محافظات مصر، كما أن جهاز المشروعات الصغيرة يتحمل كافة تكاليف التدريب فى المحافظات، بما فيها المحافظات الحدودية.

وأكد اهمية مثل هذه المشروعات للشباب المصرى الذى حقق نجاحات كبيرة فى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، مشيرا إلى ان شباب العمال بمحافظة الجيزة سوف يبدأ خلال الفترة القادمة فى عقد سلسلة من ورش العمل لتعريف شباب محافظة الجيزة بأهمية هذه المشروعات وأنها هى الأمل بالنسبة لخلق جيل جديد من رواد شباب الأعمال.

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