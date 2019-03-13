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رياضة

جون سينا يثير الشكوك حول مواجهة كيرت أنجل في راسلمينا 35

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:48 م
المصارع جون سينا
المصارع جون سينا
أحمد هاني
تتساءل جماهير المصارعة عن مدى إمكانية المصارع جون سينا في مهرجان راسلمينيا 35، وإنا كان من المتوقع تواجد النجم الكبير في عرض الاحلام.

جون سينا لمح على صفحته الشخصية على موقع انستجرام إلى هوية خصمه المرتقب في راسلمينيا 35، ولكن ما يشغل بال الجماهير حقا هو المصارع الذي سيكون خصم جون سببينا في رسلمينيا التي ستقام في شهر أبريل المقبل.

حيث نشر جون سينا صورة لأسطورة المصارعة الحرة كيرت أنجل على حسابه الشخصي على انستجرام.

كما أن كيرت أنجل تحدث في وقت سابق عن جون سينا ضمن المصارعين المحتملين لمواجهتهم في نزال اعتزاله في راسلمينيا 35.

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