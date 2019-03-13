محمد فضل: استاد بورسعيد لم يستبعد من أمم أفريقيا.. فيديو

قال محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية، إننا نمتلك ملاعب على أعلى مستوى وقادرون على تنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة تعكس مكانة مصر.



وأضاف " فضل " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أننا نسعى لتقديم كوادر شبابية قادرة على المشاركة وهناك اهتمام بذوي القدرات الخاصة في بطولة أمم أفريقيا.



وتابع:" ننتظر قرار الاستشاريين الهندسيين، بشأن استاد بورسعيد، وهناك 14 لجنة تخدم بطولة امم افريقيا وتعمل من اجل الخروج بالبطولة بأفضل صورة ممكنة".

