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محمد فضل: استاد بورسعيد لم يستبعد من أمم أفريقيا.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:43 م
محمد فضل
محمد فضل
هاني حسين
قال محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية، إننا نمتلك ملاعب على أعلى مستوى وقادرون على تنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة تعكس مكانة مصر.

وأضاف " فضل " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أننا نسعى لتقديم كوادر شبابية قادرة على المشاركة وهناك اهتمام بذوي القدرات الخاصة في بطولة أمم أفريقيا.

وتابع:" ننتظر قرار الاستشاريين الهندسيين، بشأن استاد بورسعيد، وهناك 14 لجنة تخدم بطولة امم افريقيا وتعمل من اجل الخروج بالبطولة بأفضل صورة ممكنة".

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