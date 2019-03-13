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محافظات

غلق 3 مكامير فحم تعمل بدون ترخيص بالخانكة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:55 م
مكامير فحم
مكامير فحم
إبراهيم الهوارى
تمكّنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة من إزالة مكمورة فحم تعمل بدون ترخيص بطريق عزبة الجزام أمام شركة الشبة المصرية وكذا غلق مكمورتين داخل المبني المعدني المخصص للمكامير.

وقال طلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، أنه بالنسبة للمكمورتين وجد الأبواب للمكمورة مفتوحة وخارج منها الأدخنة بكثافة كبيرة ووجد الفلتر الخاص بسحب الأدخنة وتحويلها إلي ماء لا تعمل فتم غلق الأبواب وتشغيل الفلتر لعدم خروج الأدخنة واختناق المواطنين والأهالي المجاورة للمكمورة.

وأوضح "ربيع"، أنه تم التنبيه علي صاحب المكمورة بعدم فتح الأبواب نهائيًا وإذا ثبت ذلك سوف يتم عمل الإجراءات القانونية لهيئة التنمية الصناعية لإلغاء الرخصة الخاصة للمبني المخصص بذلك وإنهاء النشاط وذلك حفاظاً علي أرواح المواطنين من الأدخنة وتلوث البيئة.

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