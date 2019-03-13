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أخبار البلد

مصر والهند يعقدان الاجتماع الرابع للجنة التجارية المشتركة..صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:47 م
جانب من اللقاء بين
جانب من اللقاء بين مصر والهند
محمود نوفل
عقدت مصر والهند الاجتماع الرابع للجنة التجارية المشتركة بين البلدين اليوم الأربعاء.

ترأس الوفد المصري بالاجتماع أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل اول وزارة التجارة والصناعة.

بينما ترأس الوفد الهندي كيشاف شاندرا مدير ادارة التجارة بوزارة التجارة والصناعة.

وعلى هامش الاجتماع، عقدت البلدان الاجتماع الاول لمجموعة العمل المشتركة في مجال الزراعة والحجر الزراعي والبيطري.
مصر والهند يعقدان الاجتماع الرابع للجنة التجارية المشتركة..صور
مصر والهند يعقدان الاجتماع الرابع للجنة التجارية المشتركة..صور

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