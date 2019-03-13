مصر والهند يعقدان الاجتماع الرابع للجنة التجارية المشتركة..صور

عقدت مصر والهند الاجتماع الرابع للجنة التجارية المشتركة بين البلدين اليوم الأربعاء.



ترأس الوفد المصري بالاجتماع أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل اول وزارة التجارة والصناعة.



بينما ترأس الوفد الهندي كيشاف شاندرا مدير ادارة التجارة بوزارة التجارة والصناعة.



وعلى هامش الاجتماع، عقدت البلدان الاجتماع الاول لمجموعة العمل المشتركة في مجال الزراعة والحجر الزراعي والبيطري.