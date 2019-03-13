تعليق تامر أمين على غلاف 7 أيام الجامع لوزيرات مصر في اليوم العالمي للمرأة

قال الإعلامي تامر أمين، إن المراة المصرية أثبت أن المرأة الواحدة بألف رجل، لأنها واعية وتفهم واجبها الوطني وتحصل على كأس العالم في الانتماء والوطنية وحب مصر.



وعلق" أمين " في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، على غلاف مجلة 7 أيام الجامع لوزيرات مصر في اليوم العالمي للمرأة، قائلا:" غلاف عبقري يجمع 8 وزيرات في الحكومة المصرية الحالية".



وتابع:" المسؤولين عن المجلة أكدوا أن لقطة غلاف 7 ايام لم يتم التقاطها مرة واحدة ولكن تم تجميعها بتقنية الفوتوشوب، كي يبدو أنهم متجمعين في مكان واحد".

