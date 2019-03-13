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محافظات

رياح مثيرة للرمال والأتربة في شمال سيناء

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:45 م
رمال
رمال
احمد صالح
تعرضت محافظة شمال سيناء اليوم لموجة من الرياح الشديدة مثيرة للرمال والأتربة مصحوبة بانخفاض في درجة الحرارة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وزحف الرمال على الطرق وأثر على الأسواق والحياة الاقتصادية.

وقرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تتعرض لها المحافظة حاليًا.

وتوالي غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة, برئاسة العميد اسامة الغندور السكرتير العام , التطورات أولا بأول بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة المعنية.

وتشهد الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطئا في حركة السير نظرا لصعوبة الرؤية وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة خشية وقوع حوادث.

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