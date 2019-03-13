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تعليم

الأمير يتفقد كليات جامعة الأزهر بالدقهلية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:48 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

قام الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر بزيارة مفاجئة لكليات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، تفقد خلالها كليتي التربية والشريعة والقانون للبنين، وكليتي التجارة والدراسات الإنسانية للبنات .

أطمأن خلالها على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، ومدى تطبيق التكنولوجيا والتطورات الحديثة التي يحتاج إليها قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، وحضر جانبًا من الدورة التدريبية المنعقدة بكلية التربية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لكليات التعليم العالي والتي يحاضر فيها الدكتور حسين سرور من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تفقد حملة 100 مليون صحة المتواجدة بكلية التربية، وتابع سير العملية التعليمية بكلية الشريعة والقانون والوقوف على بعض المشكلات التي تواجه الطلاب، وتفقد أعمال الصيانة والتجديد بالكلية، كما قام بزيارة كليتي التجارة والدراسات الإنسانية للبنات، وتفقد المدينة الجامعية للبنين والبنات، وتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للطلاب،

ورافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد جمعة عميد كلية التربية، والدكتور عبدالحليم منصور عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتورة نهلة متولي عميدة كلية الدراسات الإنسانية، والدكتورة نوال النادي وكيلة كلية التجارة، وأشاد الأمير بسير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات بفرع الجامعة في الدقهلية .

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