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الليلة.. طارق علام يفتح ملف شهداء مصر في المكسيك منذ 100 عام في هو ده

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:48 م
طارق علام
طارق علام
هاني حسين
يتناول الإعلامي طارق علام، في حلقة اليوم من برنامج" هو ده"، قصه شهداء مصر في المكسيك منذ ١٠٠عام، وقصة والد الشهيد الشحات بركات الذي استشهد من أجل إنقاذ زملائه من الموت ولايوجد له جثمان.

كما يقدم الإعلامى طارق علام، رحلة عمرة لسيدة عمرها ٩٥ عاما من كفر الشيخ، بالإضافة إلى فوز خمس عرائس بأجهزة منزلية وثلاثة كراسي كهرباء.

ويقدم الإعلامي طارق علام برنامج " هو ده" على قناة "المحور"، في العاشرة مساء كل يوم أربعاء.

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