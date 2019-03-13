وزير الرياضة يشيد بإنجاز بطل رفع الأثقال في بطولة العالم

أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإنجاز اللاعبة نعمة سعيد بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية ببطولة العالم للشباب في رفع الأثقال المُقامة بلاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 8 حتى 15 مارس الجاري.
وقدّم الوزير التهنئة للاعبة ولرئيس الاتحاد المصري محمود محجوب ومجلس إدارته على أدائها المميز، وقدرتها على تحقيق المراكز الأولى فى مختلف البطولات التي تشارك بها.
واستجاب الوزير لطلب بطلة مصر المتمثل في رفع كفاءة صالة رفع الأثقال بمركز شباب المحسمة بالإسماعيلية والذى خرجت منه اللاعبة، وتزويده بأحدث الأجهزة خلال الأسبوع القادم، لاسيما أن المركز يقدم للمجتمع أبطالًا في رفع الأثقال.