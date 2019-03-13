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شاهد.. صحفى إماراتى: قطر تمارس سياسة الشائعات وفيفا لم يشترط إنهاء المقاطعة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:46 م
كأس العالم 2022
كأس العالم 2022
حسام الحارتي
قال معتز الشامي، الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية، إن "رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرك أن خلافات الدول الأربع مع قطر سياسية، وليست حصارًا على الدوحة".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبد الحميد على قناة «TeN» أن "جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، مصمم على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، وأبلغني أن الإمارات قد تستضيف جزءًا من مونديال 2022".

وتابع "قطر تمارس سياسة الشائعات، وفيفا لم يشترط إنهاء المقاطعة مع قطر لاستضافة دول أخرى المونديال مع الدوحة". 

وأكمل حديثه :"رئيس فيفا أبلغني أنه يحاول تقريب وجهات النظر بين الدول الأربع، وغدًا مجلس الفيفا سيجتمع في ميامي لبحث زيادة عدد الفرق في مونديال 2022".

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