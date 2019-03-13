7 أهداف للاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية

أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الدولة عازمة على المُضي قـُدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات؛ وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سوف يُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.





وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال اجتماع مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية استعراض الرؤية، التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغيل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف: 1- زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، 2- توسع الشركات المصنعة الحالية، 3- تنوع المنتجات والخدمات المصدرة فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، 4- زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية والعمل على زيادة الناتج المحلي، 5- زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، 6- خفض نسب البطالة، 7- تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.



