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برلمان

نائب يطالب الدولة بوضع عوامل جاذبة لتوفير أراض للاستثمار الصناعى فى السيارات

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:19 م
النائب سمير البطيخى
النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
معتز الخصوصي
قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى أن تكون هناك تعديلات فى قانون الاستثمار، بحيث تضع الدولة عوامل جاذبة لتوفير أراضى للاستثمار الصناعى فى السيارات، يكون بها كافة المرافق ومنتهية من إجراءات التراخيص ، بحيث تسهل الاجراءات على المستثمرين بكل سهولة.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا أكثر من ميناء يمكننا من تصدير منتجاتنا إلى الخارج، بالإضافة إلى أن السوق المصرية كبيرة وقريب جدا من السوق الأفريقية والخليجية.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا يجب أن نستعين فى صناعة السيارات بالخبرات اليابانية، من خلال تدريب العمالة الماهرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، حتى يستطيع المنتج المصرى أن يغزو أسواق الخليج وأفريقيا.

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم "بيامين كارجار" النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات ووفدًا من شركة نيسان مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وخلال اللقاء، أكد وفد شركة نيسان أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لاستثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها.

وأعلن مسئولو الوفد أن الشركة تتطلع لتعزيز تواجدها في مصر، والتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات، حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر، مشيرًا في هذا السياق إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني، وما أثمر عنه لقاء الوفد مع الرئيس السيسي من تفاؤل كبير فيما يخص مستقبل الاستثمارات اليابانية في مصر.

ووجه مدبولي المهندس عمرو نصار بمواصلة المشاورات مع شركة نيسان؛ حتى يتسنى الإسراع في تنفيذ خطط الشركة في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

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