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أصل الحكاية

حكاية الطائرة البوينج التي منعتها مصر من دخول مجالها الجوي

الخميس 14/مارس/2019 - 02:49 ص
صدى البلد
محمد أبو ليلة

صباح أمس الأربعاء اتخذت سلطات الطيران المدني المصري، قرارًا احترازيًا لصالح سلامة الركاب والطيران، بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينج من بي 737 ماكس، في الأجواء والمطارات المصرية، وتم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم.


هذا القرار جاء في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية يوم العاشر من مارس الماضي لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.


حكاية الطائرة البوينج

دول أخرى تمنع دخول الطائرة

ولم تكن مصر هي الأولى التي قامت بهذا الإجراء الاحترازي، حيث علقت سنغافورة وأستراليا عمليات كل طائرات بوينج من نفس النوع الذي سقط في الحادث الإثيوبي من وإلى مطارات البلدين، كما قررت إندونيسيا والصين منع تحليق أسطولهما من هذه الطائرات وذلك بعد ثاني حادث كبير لطائرة من هذا الطراز في أقل من خمسة أشهر.


ما هي الطائرة بوينج؟

وتعتبر بوينج شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات، يقع مقرها في مدينة شيكاغو، بينما توجد مصانعها بالقرب من مدينة سياتل، وتأسست الشركة في 15 يوليو 1916 على يد وليام بوينغ، حيث تعد شركة بوينغ في الوقت الحاضر من أكبر الشركات العملاقة في العالم خصوصاً بعد اندماجها مع شركة تصنيع الطائرات ماكدونال دوغلاس عام 1997.


وأنتجت بوينغ عددًا من الطائرات منها المدنية مثل بوينغ 747 ومنها العسكرية مثل بي 52، وتحظى شركة بوينغ بدعم لا محدود من قبل الحكومة الأمريكية، وكان مقر الشركة وقاعة الإنتاج الضخمة التي فيها هي المكان الذي اختاره الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لإلقاء خطابه الشهير حول الطيران عام 2003 بمناسبة مرور 100 عام على أول طيران نفذه الأخوان رايت.


خسائر شركة بوينج

وخسرت شركة بوينج، أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية حيث هبط سهمها خمسة بالمائة يوم الإثنين الماضي عند الإغلاق بعد أن تراجع 13.5 بالمائة خلال التداول، كما أظهر موقع فلايتجلوبال الإلكتروني أن هناك قرارات بمنع تحليق قرابة 40 بالمائة من بين 371 طائرة بوينج 737 ماكس في الخدمة على مستوى العالم ومن بينها 97 طائرة في الصين.


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