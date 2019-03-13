سفير مصر في طوكيو يبحث علاقات التعاون مع نائبة وزير الدفاع الياباني

التقى أيمن كامل سفير مصر في طوكيو مع Takako Suzuki نائبة وزير الدفاع، حيث بحث معها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستعرض السفير المصري خلال اللقاء ما تم تحقيقه من إنجاز علي صعيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاستفادة من النموذج الياباني التعليمي والتربوي وتطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني في عدد من المدارس المصرية.



كما أكد أن الشراكة المصرية – اليابانية في مجال التعليم تعتبر قصة نجاح ونموذج يمكن أن يحتذى به في التعاون مع كافة الدول مستقبلًا.