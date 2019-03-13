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استرداد الأراضي: أعدنا 7 مليارات جنيه للدولة.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:49 م
استرداد أراضي الدولة6
استرداد أراضي الدولة6
محمد القاضي
قال المهندس أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة استطاعت إعادة 7 مليارات جنيه للدولة نتيجة أعمال رسوم الفحص والمعاينة.

وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اللجنة رفضت فرض رسوم إضافية، لافتاً إلي أن اللجنة مُلتزمة بما يفرضه القانون من رسوم علي المواطن، وهي، رسوم الفحص والمعاينة ومقدم التقنين وأقساط التقنين وحق الانتفاع.

وأشار المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إلي أن اللجنة أصدرت ما يقرب من 1200 عقد، معقباً: «المواطن الذي يقوم بسداد الرسوم يستطيع أن يُسجّل أوراقه في الشهر العقاري فوراً».

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