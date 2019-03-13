استرداد الأراضي: أعدنا 7 مليارات جنيه للدولة.. فيديو

قال المهندس أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة استطاعت إعادة 7 مليارات جنيه للدولة نتيجة أعمال رسوم الفحص والمعاينة.





وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن اللجنة رفضت فرض رسوم إضافية، لافتاً إلي أن اللجنة مُلتزمة بما يفرضه القانون من رسوم علي المواطن، وهي، رسوم الفحص والمعاينة ومقدم التقنين وأقساط التقنين وحق الانتفاع.



