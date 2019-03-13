جمال الغندور يوجه رسالة قوية لـ منتقدى محمد صلاح

علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق على الإنتقادات التي طالت محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوطنى بعد تصريحاته الأخيرة.



قال الغندور عبر تغريدة فى تويتر : اتمنى ان يكون منتقدو فخر الكرة المصرية محمد صلاح قد شاهدوا كيف تحدث مشجعو ليفربول عنه قبل مباراة بايرن ومدى تفهمهم لما يتعرض له من ضغوط وحجم ثقتهم فيه وفى إمكانياته ناس بتفهم بجد الله يعينك يا بني.



وكان صلاح أدلى بتصريحات خلال مؤتمر دعائي مؤخرا وطالته عاصفة من الانتقادات عبر السوشيال ميديا حينما أشار إلى أن إنجازاته لم يصل لها لاعب مصري أو عربي أو أفريقي.

