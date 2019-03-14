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برلمان

برلمانية توجه طلب إحاطة لوزيرة الصحة لإلغاء سنة الامتياز لخريجي طب

الخميس 14/مارس/2019 - 06:56 ص
النائبة سماح سعد
النائبة سماح سعد
القسم السياسي
تقدمت النائبة سماح سعد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن قرار إلغاء سنة الامتياز لخريجي كليات طب هذا العام.

وأضافت "سعد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن عدم ضم سنة الامتياز يؤدي إلى حالة من عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة بين باقي الفرق والخريجين، لافتة إلى أن الطبيب أهم عنصر في الدولة وهو المسؤول عن أرواح المواطنين وهذه السنة تعطي علاوة لهؤلاء الأطباء تشجيعية لهم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد سبب مقنع لإلغاء هذه السنة وتم تقديم الطلب وفي انتظار المناقشة لتوضيح السبب في ذلك الأمر.

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