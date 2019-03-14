برلمانية توجه طلب إحاطة لوزيرة الصحة لإلغاء سنة الامتياز لخريجي طب

تقدمت النائبة سماح سعد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن قرار إلغاء سنة الامتياز لخريجي كليات طب هذا العام.





وأضافت "سعد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن عدم ضم سنة الامتياز يؤدي إلى حالة من عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة بين باقي الفرق والخريجين، لافتة إلى أن الطبيب أهم عنصر في الدولة وهو المسؤول عن أرواح المواطنين وهذه السنة تعطي علاوة لهؤلاء الأطباء تشجيعية لهم.



