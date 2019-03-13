أحمد موسى يطالب الخارجية بالرد على تقرير أمريكا الخاص بحقوق الإنسان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنظمة التنسيقية لحقوق الحريات، يترأسها الإخواني الإرهابي عزت غنيم، وكان رئيس حزب الحرية والعدالة ومسئول حزب الحرية والعدالة في الجيزة.



وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر وقع في فخ الجماعات الإرهابية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن تقرير الخارجية الأمريكية اعتمد على ما جاء في منظمة الإخوان أنها تحدثت عن حالات اختفاء قسري لكنها لم تستطيع التوثيق متسائلا لماذا يتم الاعتماد على هذه البيانات غير الموثقة.



وأشار موسى إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية اعتمد على الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي يديرها جمال عيد الذي يحصل على تمويل من الخارج.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن تقرير الخارجية الأمريكية كاذب فيما يتعلق بمصر جملة وتفصيلا لأنه لا يستند إلى أي معلومة صحيحة وكل ما ورد فيه أكاذيب، موضحا أن الشق المصري في التقرير الأمريكي لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مجال الإرهاب ولم يتحدث التقرير عن حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال مكافحة الإرهاب.



واستطرد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لا ترتكب جرائم خارج القانون ولا تقوم بأعمال قتل خارج القانون وكل ما تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها كاملة يتم في إطار سيادة القانون ودولة القانون.



وطالب الإعلامي أحمد موسى من الخارجية المصرية الرد بقوة على التقرير الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان، بوصفه بيان غير أمين وغير نزيه ويأتي في وقت مصر تواجه فيه الإرهاب مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان.

