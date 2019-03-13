ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يطالب الخارجية بالرد على تقرير أمريكا الخاص بحقوق الإنسان

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:59 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنظمة التنسيقية لحقوق الحريات، يترأسها الإخواني الإرهابي عزت غنيم، وكان رئيس حزب الحرية والعدالة ومسئول حزب الحرية والعدالة في الجيزة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر وقع في فخ الجماعات الإرهابية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن تقرير الخارجية الأمريكية اعتمد على ما جاء في منظمة الإخوان أنها تحدثت عن حالات اختفاء قسري لكنها لم تستطيع التوثيق متسائلا لماذا يتم الاعتماد على هذه البيانات غير الموثقة.

وأشار موسى إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية اعتمد على الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي يديرها جمال عيد الذي يحصل على تمويل من الخارج.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن تقرير الخارجية الأمريكية كاذب فيما يتعلق بمصر جملة وتفصيلا لأنه لا يستند إلى أي معلومة صحيحة وكل ما ورد فيه أكاذيب، موضحا أن الشق المصري في التقرير الأمريكي لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مجال الإرهاب ولم يتحدث التقرير عن حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لا ترتكب جرائم خارج القانون ولا تقوم بأعمال قتل خارج القانون وكل ما تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها كاملة يتم في إطار سيادة القانون ودولة القانون.

وطالب الإعلامي أحمد موسى من الخارجية المصرية الرد بقوة على التقرير الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان، بوصفه بيان غير أمين وغير نزيه ويأتي في وقت مصر تواجه فيه الإرهاب مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على حقوق الإنسان.

ترشيحاتنا

شاهد.. لاسارتي يمازح جوزيه خلال مران الأهلي اليوم

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في أسبوعين

هاشتاج فيسبوك يتصدر تويتر لعطل فني مفاجئ

جروس يستقر على رباعي دفاع الزمالك في مواجهة نصر حسين داي

الكاف ينهي الجدل حول سقوط لاعبى الزمالك فى اختبار المنشطات

إدخال سلالات جديدة من الأرز والقطن لتحسين الإنتاج ..فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بضم وزارة الدفاع للجنة العليا لتراخيص النيل

شاهد.. الأهلي يظهر بزي التدريب الجديد للمرة الأولى في التتش

تأثيرات خليها تصدي على مبيعات السيارات في 2019

محامي ضحية هجوم كلبيّ مدينة الرحاب يكشف تفاصيل جديدة

محام يكشف العقوبة القانونية للمتهمين في قضية قتل أطفال المرج.. فيديو

الصين تعاقب من يحجز لزميله مقعدًا في المواصلات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

تعليق تامر أمين على غلاف 7 أيام الجامع لوزيرات مصر في اليوم العالمي للمرأة
محمد فضل: استاد بورسعيد لم يستبعد من أمم أفريقيا.. فيديو
ياسمين الخطيب: الست تقوم بدور سكرتيرة مخلصة لزوجها.. فيديو
تامر أمين يطالب بمضاعفة عدد السيدات في الحكومة عند أي تعديل لهذا السبب..فيديو
صاحبة شقة المرج تفجر مفاجأة حول مقتل الأطفال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟