آداب عين شمس تطلق مبادرة فتاة وأفتخر بالتعاون مع القومي للمرأة اليوم

يطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع كلية الآداب جامعة عين شمس ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة بمشاركة منطقة الليونز مبادرة " فتاة وأفتخر" وذلك اليوم الخميس 14 مارس 2019.





وقالت الدكتور سوزان القليني، عميدة الكلية، ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه "من المقرر أن تبدأ فعاليات المبادرة بطابور عرض لطالبات الجوالة يبدأ من الكلية مرورًا بالجامعة حاملًا لافتة " فتاة أفتخر " ثم تواصل المبادرة فعالياتها بقاعة المؤتمرات بالكلية بعرض فني صامت واسكتشات فنية عن دور المرأة في المجتمع ثم تتحدث كل من هند الهلالي مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة وسلوى البوريني حاكم منطقة الليونز وتعرض لدور المنطقة في دعم أنشطة المرأة ثم تتحدث الفنانة لقاء سويدان عن صورة المرأة في الدراما".



