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ديني

حكم الأكل من حيوان ذبح بالفأس

الخميس 14/مارس/2019 - 06:26 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " وُجِدَ حيوان مأكول اللحم حصل له طارئ يقضي على حياته بعد لحظات، ولا يوجد سكين، فضرب شخصٌ الحيوانَ بفأسٍ في محل الذبح... فهل يحل أكل هذا الحيوان على المذاهب الأربعة

أجابت الإفتاء، أنه يجوز عند الأئمة الأربعة الذبح بكل ما يقطع ما يُشترط قطعه عند كل منهم ويسيل الدم، إلا السن والظفر، فيدخل في ذلك كل محدَّد من سيف وسكين وحجر وقصب وخزف ونحاس وسائر الأشياء المحدَّدة؛ لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه البخاري.

وأضاف: جوَّز الحنفية الذبح بالسن والظفر المنزوعين مع الكراهة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمِرَّ الدم بما شئت» رواه أحمد، والفأس آلة حادة تقطع بحدها، فيحل لذلك أكل ما ذبح بها.

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