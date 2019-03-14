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تعليم

ننشر موعد امتحان التخلفات بكلية الهندسة جامعة حلوان

الخميس 14/مارس/2019 - 02:42 ص
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة حلوان
كريم ناصر
مع اقتراب نهاية الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان جدول امتحانات التخلفات للمتخلفين فى مادة أو مادتين.

تبدأ الامتحانات يوم الأحد ٩/٦/٢٠١٩ وتنتهى يوم ١٣/٦/٢٠١٩ على أن تستمر الامتحانات لفترة ٥ ايام، موضحين أنه على الطلاب المتخلفين فى مادتى فى نفس الوقت سرعة التقدم لشئون الطلاب بالكلية لسرعة إيجاد حل للمشكلة.

الجدير بالذكر أن جامعة حلوان انتهت من الاستعدادات للأعمال الامتحانات بجميع القاعات وتم تجهيز اللجان وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات فى جو ملائم من خلال التنسيق الكامل بين الجامعة والكليات.
ننشر موعد امتحان التخلفات بكلية الهندسة جامعة حلوان
ننشر موعد امتحان التخلفات بكلية الهندسة جامعة حلوان
ننشر موعد امتحان التخلفات بكلية الهندسة جامعة حلوان
ننشر موعد امتحان التخلفات بكلية الهندسة جامعة حلوان
ننشر موعد امتحان التخلفات بكلية الهندسة جامعة حلوان

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