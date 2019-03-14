ننشر موعد امتحان التخلفات بكلية الهندسة جامعة حلوان

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان جدول امتحانات التخلفات للمتخلفين فى مادة أو مادتين.





تبدأ الامتحانات يوم الأحد ٩/٦/٢٠١٩ وتنتهى يوم ١٣/٦/٢٠١٩ على أن تستمر الامتحانات لفترة ٥ ايام، موضحين أنه على الطلاب المتخلفين فى مادتى فى نفس الوقت سرعة التقدم لشئون الطلاب بالكلية لسرعة إيجاد حل للمشكلة.



