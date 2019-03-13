طبيب: الممتنع عن التحاليل يعامل معاملة المتعاطي

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم والمخدرات، بكلية طب قصر العيني، أن الكشف على العاملين بمؤسسات الدولة مطبق منذ عامين موضحا أنه قام بإجراء تحاليل للعاملين بالقصر العيني الفرنساوي عندما تولى إدارته.



أضاف خلال لقائه ببرنامج "رأس عام "، المذاع عبر فضائية " ten" ، أنه يجب توعية الموظف بأن هناك بعض الأشياء مثل الترامادول تدخل ضمن التعاطي ، متابعا :" البعض بياخد الترامادول كمنشط جنسي ".



وأكد انه يجب التوعية قبل الفصل من الوظيفة ، مشيرا الى استخدام الكثير من المواطنين "الخل " ، لإخفاء أثر المخدرات في الدم .



وتابع :" يجب إجراء التحاليل عند قبول أي موظفين في عمل جديد، وأن تكون التحاليل بشكل دوري ومفاجئ، والممتنع يعامل معاملة المتعاطي".