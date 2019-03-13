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رياضة

هاشتاج ‎ليفربول و‎بايرن يتصدر تويتر .. ومغردون: مباراة نارية للريدز

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:49 م
ليفربول
ليفربول
محمد بدران
تصدر هاشتاج "ليفربول و‎بايرن" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي دشنه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث يحل ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ الألماني في النبارة المقامة حاليا بملعب "أليانز أرينا" بمدينة "ميونخ" الألمانية، في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وعلقت الجماهير بعبارات داعمة للريدز، حيث كتب نادر، سهرة نارية بمعنى الكلمة، الفوز حليف الليفر بإذن الله، معك يا احمر، بالتوفيق للفرعون، الليفر في ثمن النهائي، مباراة نارية، ‏مباراة ليفربول وبايرن افضل من المباراه الثانيه اللي كلها سرقات حق فريق الدلوعين،

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول انتهت بالتعادل السلبى.

هاشتاج ‎ليفربول و‎بايرن يتصدر تويتر .. ومغردون: مباراة نارية للريدز
هاشتاج ‎ليفربول و‎بايرن يتصدر تويتر .. ومغردون: مباراة نارية للريدز
هاشتاج ‎ليفربول و‎بايرن يتصدر تويتر .. ومغردون: مباراة نارية للريدز

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