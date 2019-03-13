ماني يسجل ومدافع ليفربول يهدي التعادل لـ بايرن ميونخ.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي ليفربول وبايرن ميونخ بالتعادل الايجابي فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب أليانز أرينا فى دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق ماني عقب استغلاله خطأ من نوير ويراوغه فيسدّدها علي الفور لتسكن الشباك.





وأدرك بايرن ميونخ هدف التعادل فى الدقيقة 39 عن طريق ماتيب مدافع ليفربول بالخطأ فى مرماه.





وتمكن فريق بايرن فى الاستحواذ علي وسط الملعب من ليفربول بالضغط المتواصل والمحافظة علي الكرة عن طريق التمريرات.





واعتمد بايرن علي الهجوم من ناحية اليمني بقيادة ريباري الذي يثير القلق فى دفاعات ليفربول.





وباغت ألكانتار مرمي ليفربول بتسديدة صاروخية لتتعالي القائم بسنتيمترات .





وسقط ليفاندوسكي داخل منطقة الجزاء عقب تدخل مع مدافع ليفربول والحكم لم يحتسب شيئاً.





وتلقي فيرمينيو تمريرة رائعة من محمد صلاح فيسدّدها علي الفور لتمر بجوار القائم.





وأنقذ نوير مرماه من هدف تاني لليفربول كاد أن يسجل الثاني عن طريق روبرتسون الذي تلقى تمريرة رائعة من ماني لكن نوير تصدى لتسديدة روبرتسون ببراعة ويخرجها إلى ركنية.





ويشارك محمد صلاح أساسيًا ولم يظهر بالشكل الذي ينتظره الجميع .



