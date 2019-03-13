قائد طراز مماثل لطائرة إثيوبيا يفجر مفاجأة حول الحادث..فيديو

قال كابتن طيار محمود سعد، قائد إحدى طائرات "بوينج 737" المماثلة للطائرة المتسببة في حادث إثيوبيا، إن تلك الحوادث متكررة بشكل دائم مع نفس الطراز من الطائرات، حيث وقع عدد من الحوادث المماثلة، والتي أسفرت عن مئات من الضحايا.



وتابع، "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون أي"، أن ذلك الطراز المتسبب في حادث إثيوبيا، يتمتع بنظام أمان عال، حيث يقوم بتولي القيادة الآلية إذا استشعرت الطائرة بوجود خلل في قيادتها.



مشيرا إلى احتمالية وقوع خطأ في ذلك النظام، خاصة خلال إقلاعها ما تسبب في كافة تلك الحوادث الأليمة.



وأشار إلي أن التحقيقات مازالت مستمرة في التحقق من سبب الحادث من خلال ما يطلقون عليه الصندوق الأسود، والذي يتم تسجيل كافة المهام التي تقوم بها الطائرة عليه للوصول للسبب الأساسي للحادث.