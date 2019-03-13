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رياضة

بايرن_ليفربول .. ماتيب رابع لاعب في الريدز يسجل هدفًا في مرماه

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:58 م
جويل ماتيب
جويل ماتيب
أحمد هاني
أحرز بايرن ميونخ هدف التعادل فى شباك ليفربول في الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب أليانز أرينا فى دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .

وجاء الهدف عبر مدافع ليفربول جويل ماتيب بالخطأ في مرماه ليصبح رابع لاعب في الريدز يسجل هدفًا غي مرماه بعد سامي هيبيا في 2007، ويون آرنه ريسه في 2008، وجيمس ميلنر في 2018.

وكانت مباراة الذهاب كانت قد أنتهت بالتعادل السلبي على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز .

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