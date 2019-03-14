إنشاء أول منطقة صناعية عالمية للرخام فى أبو رواش بالجيزة.. قريبا

كشف النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أخبر لجنة الصناعة بالبرلمان باستجابة الحكومة لطلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج لإنشاء أول منطقة صناعية عالمية للرخام فى أبو رواش فى الجيزة على مساحة 25 ألف فدان.



وأكد فتى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من المقرر استلام الأرض المخصصة لإنشاء هذه المنطقة الصناعية فى أبو رواش بالجيزة خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم بدء التنفيذ فى إنشائها بعد عيد الفطر المبارك.



كما أوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن إنشاء هذه المنطقة يأتى فى إطار المشروعات الصناعية التى تقوم الحكومة بتنفيذها خلال الفترة الماضية.

