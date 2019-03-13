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رياضة

برشلونة يكتفي بهدفين في الشوط الأول على ليون بدوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:03 م
صدى البلد
أحمد هاني
أنهي برشلونة الشوط الأول متقدمًا على ضيفه ليون الفرنسي بهدفين دون رد على في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب كامب نو ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وجاء الهدف الأول لـ برشلونة عبر ميسي من ركلة جزاء تصدر لها النجم الأرجنتيني ليسددها بنجاح في الدقيقة الـ 17.. أما "الثاني" عبر فيلب كوتينيو ليرد بها على صافرات الاستهجان التي تعرض لها في مباراة الذهاب بسبب عدم فعاليته في المباريات الكبيرة.

وجاء تشكيل برشلونة بالكامل كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليت – جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – آرثر.

الهجوم: ميسي – سواريز – كوتينيو.

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