شركة كوشنر المحدودة.. كتاب يفضح استغلال صهر ترامب لنفوذه.. وتلونه في ملف مقاطعة قطر.. وكيف يهيمن مهندس صفقة القرن على البيت الأبيض؟

* هكذا غيرت الأموال موقف كوشنر تجاه مقاطعة قطر

* بانون سب إيفانكا وكوشنر أمام ترامب

* موظفو البيت الأبيض: كوشنر وزير كل شيء





منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه، لا ينافسه في إثارة الجدل حوله سوى صهره، جاريد كوشنر، بسبب تدخله المفرط في كافة الملفات، الذي تم حرمانه من الوصول والاطلاع على المعلومات الأكثر سرية بالبيت الأبيض ، حتى منح تصريحًا دائمًا بعدها بشهرين، في مايو الماضي.





ويواجه كوشنر الشهير بلقب "مهندس صفقة القرن" اتهامات من اثنين من كبار المسئولين السابقين في إدارة ترامب، بالخلط بين السياسات الخارجية للولايات المتحدة مع مصالحه الشخصية. وذلك وفقا لكتاب جديد.





ويسرد الصحفي فيكي وارد في كتابه "Kushner Inc-شركة كوشنر المحدودة" المواجهات التي جرت بين كوشنر عدد من المسئولين بالتفصيل، وتدخل زوجة كوشنر، إيفانكا ترامب، في العلاقات الخارجية.





وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، يقال إن كوشنر، مبعوث حماه للشرق الأوسط، قد تعرض لتحد قوي من قبل كل من ريكس تيلرسون، وزير الخارجية السابق، وجاري كوهين، كبير المستشارين الاقتصاديين السابقين لترامب.





وأورد الكاتب أن تيلرسون ألقى باللوم على كوشنر في تأييد ترامب المفاجئ لمقاطعة الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر.





ويرى تيلرسون أن تدخل كوشنر قد عرض الولايات المتحدة للخطر، نظرا لأن واشنطن لديها الآلاف من القوات في قطر. ويقول تيلرسون أنه قرأ كلاما سيئا عنه في تقارير مخابراتية، حيث قلل كوشنر منه أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.





وفي الوقت نفسه، قيل إن كوهين قام بتوبيخ كوشنر في يناير 2017، بعد أن تبين له أن كوشنر تناول العشاء مع مديرين تنفيذيين من الشركة المالية الصينية "أنبانج"، التي كانت تدرس الاستثمار في برج عائلة كوشنر بمنهاتن.





ويروي الكاتب أن كوهين وبخ كوشنر أمام آخرين قائلا له "لابد أنك مجنون".والتقى كوشنر المديرين التنفيذيين بعد وقت قريب من استضافته لمسؤولي الحكومة الصينية في برج الجادة الخامسة "برج ترامب". وتمت إعادة تمويل المبنى في النهاية من قبل صندوق استثمار مدعوم من قطر. ما يفضح تلون كوشنر تجاه القضايا بحسب مصالحه الشخصية.





كما أكد الكتاب أن إيفانكا ترامب تدخلت في مكالمات هاتفية بين والدها وشخصيات أجنبية على الرغم من وجود مصالح تجارية لها في الخارج. وقال إنها شكرت أحد المسئولين الهنود على إرساله قرصا مدمجا "CD". وتملك منظمة ترامب العديد من الأبراج في الهند.





ويصور الكتاب كوشنر وإيفانكا على أنهما مستغلين وطموحين إلى أقصى درجة، وينالا كره الموظفين الذين يعملون معهما.





وذكر أن موظفي البيت الأبيض سخروا من كوشنر قائلين إنه "وزير لكل شئ" بسبب تدخله الواسع النطاق، كما سخروا من فريق إيفانكا واصفين إياه بـ"موطن جميع الأفكار السيئة".





كما انتقد كبير موظفو البيت الأبيض، جون كيلي، الاثنين وووصفهما بأنهما يلهيان ويلعبان بالحكومة.





كما أشار الكتاب إلى خلافات الثنائي ورئيس حملة ترامب السابق، ستيف بانون، حيث اشتبك معهما اعتراضا على دفعهما ترامب لزيادة خطابه القومي، وتبنيه بشكل أكبر في سياسات الحكومة.





وزعم الكتاب أن بانون سب إيفانكا بطريقة فجة أمام ترامب، وأنه صرخ بشدة بعد إجراء كوشنر محادثات سرية مع أعضاء مجلس الشيوخ حول تعديل قوانين الهجرة، وقال له "إنه ينتقل من ولد صغير، إلى هذا الشيطان الداعر".



